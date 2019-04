Adaugat in 9 aprilie 2019

De vreun an, am remarcat că băiatul meu, preșcolar, e speriat de noua etapă care îl așteaptă. Așa cum facem adesea noi, părinții, primul instinct a fost să-i minimizez si să-i devalidez temerile cu vorbe de genul: ”Nuuuu va fi greu”, ”M-am descurcat eu, sigur te descurci și tu”, ”Ei, asta-i bună, cum să fie greu? Intri în clasa pregătitoare, va fi chiar mai ușor decât la grădi, o să vezi!”. Cum bine puteți intui, mare lucru aceste replici nu au făcut, dar, pentru o vreme, copilul părea să se fi obișnuit cu ideea că va deveni elev. I-am arătat care va fi școala lui, am trecut pe acolo când ieșeau elevii după ore, s-a jucat cu copii de școală în parc.

Frică de școală. ”Mama, eu voi rămâne repetent?”

Când parcă m-am liniștit că a depășit momentul, într-o seară îmi spune: ”mama, dacă va fi așa de greu la școală încât voi rămâne anul?”. Iată întrebarea care chiar m-a pus pe gânduri. Cât de frică să-i fie copilului încât să se imagineze incapabil să treacă clasa?

Și atunci, a urmat acest dialog:

– De ce crezi că se va întâmpla asta?

– Păi așa ne-a spus doamna azi la grădi, că la școală va fi greu și dacă nu învățăm foarte bine vom repeta anul.

– Uite ce e, te cred că ai emoții, pentru că e o etapă nouă în viața ta. Și eu îmi fac griji când urmează să fac ceva nou. Dar vreau să îți spun ceva, la școală începi cu lucrurile pe care deja le știi. Recunoști literele și cifrele?

– Da.

– Știi să le scrii?

– Da

– Știi să împarți cuvintele pe silabe?

– Da

– Păi iată, de la aceste lucruri vei începe să înveți altele și învățătoarea nu va trece mai departe până nu se va asigura că toți copiii, inclusiv tu, au înțeles bine tema.

– Dar dacă eu nu am să înțeleg.

De la acest moment o luam de la capăt cu mici variațiuni. După ce am trecut de câteva ori prin acest dialog în decurs de o oră, obosită, l-am întrebat:

– Tu pe cine crezi, pe mine sau pe doamna educatoare?

– Pe doamna, mi-a zis copilul cu ochii în pământ.

Pentru moment, m-am dat bătută. Mai târziu, în aceeași seară, am văzut că, toată discuția asta despre repetenție vine de mult mai de sus decât de la educatoare. Doamna Ministru Andronescu tocmai declarase că, printre schimbările pe care le vizează în mandatul ei se află și aceea ca elevii din clasele mici să poată fi lăsați repetenți, pentru a putea asimila mai bine materia.

”Cred că ne vor da teme încă de azi”

A mai trecut ceva timp și a venit Ziua porților deschise. Pentru că dialogurile purtate cu mine nu i-au fost de mare folos, am decis schimbarea strategiei și l-am trimis la școală de mână cu tata. Când copilul urca scările l-am auzit spunând oftat: ”cred că vom primi teme încă de azi”.

Spre surprinderea mea, băiatul a ieșit din școală mult mai vesel decât a intrat. Cu un ecuson în piept pe care scria ”Elev pentru o zi” și cu niște jucării din hărtie confecționate chiar de el, mi-a spus: ”Mama, nu e chiar așa greu la școală, am văzut eu, nu ne-au pus să facem cine știe ce lucruri, și nici teme nu ne-au dat”. Pornind de la noua dispoziție, am construit puțin câte puțin încrederea că deși urmeează o etapă nouă pentru el, se va descurca și că îi vom fi alături.

Dar cerul senin nu era menit să dureze, căci doamna Ministru a venit cu un nou plan, e adevărat, încă sub formă de proiect ce va fi supus dezbaterii publice. Clasa pregătitoare devine clasa întâi.

Și cum în ultimul an i-am tot vorbit despre clasa pregătitoare și de ce se numește așa (că e un an de trecere între grădiniță și clasa întâi, care îl va ajuta să se obișnuiască cu școala), acum trebuie să găsesc din nou un discurs pe înțelesul lui de ce tot ce i-am spus până acum despre clasa pregătitoare rămâne valabil, doar că se va numi ”clasa întâi”.

Poate că sunt necesare aceste modificări, poate nu, dar așa cum apar ele, peste noapte, urmând să se aplice în același an, numai de ajutor nu sunt pentru copiii care și așa încearcă să se obișnuiască cu ideea că încep o nouă etapă, importantă.