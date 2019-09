Adaugat in 16 septembrie 2019

Parinti la scoala. pixabay.com

Din nemaiminunățiile începutului de an școlar: ședințele cu părinții. Mai precis, primele ședințe cu părinții. Întâlnirile astea nu încetează să mă uimească, frate! Trec prin ele an de an, de ceva vreme și au același tipar: Toată lumea vorbește peste toată lumea, nimeni nu lasă amărâtele alea de cadre didactice să treacă de “Bine ați venit! Ne-am adunat că să…”