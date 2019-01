Curatenie. Foto:pixabay.com

Deși eram sceptica, după ce am vazut serialul de pe Netflix și am citit multe articole, am început să răscolesc casa în căutarea bucuriei. :)



Teoretic, "Metoda KonMari" presupune o schimbare de mentalitate: ''Să îți faci ordine în casă, înseamnă să îți pui viața în ordine.''



În primul rând, trebuie să urmezi șase reguli:





Implică-te cu adevarat în procesul de curățenie pentru că va lua ceva timp și va trebui sa fii dispus sa investești timp, mult timp, și răbdare. Încearcă să îți imaginezi stilul de viață ideal, inclusiv tipul de casă în care vrei să trăiești și cum anume dorești să trăiești în acea casă. Finalizează în primul rând aruncarea obiectelor. În loc să cumperi cutii sau mobilă nouă pentru depozitare, planifică unde vei depozita lucrurile pe care vrei să le păstrezi. Aranjează în funcție de categorie, nu de loc. Strânge toate obiectele similare din casă, cum ar fi cărți sau pantofi și astfel vei lua decizii mai bune pentru că știi deja ce ai. Urmează ordinea corectă. Kondo are un plan de sortare pe categorii pe care trebuie să-l urmezi, deoarece te ajută să îți îmbunătățești treptat abilitatea de a identifica ceea ce îți provoacă bucuria. Întreabă-te dacă acel obiect îți aduce bucurie. Ia obiectul în mana şi întreabă-te: ''Imi aduce bucurie?" Dacă da, păstreaza-l. :) Marie Kondo spune că indiferent de preț, singurul criteriu de păstrare ar trebui să fie bucuria.



Sună ciudat, nu-i așa? Șosetele imi aduc cu adevărat bucurie? Este posibil. De exemplu, m-am gândit la utilitate, la cât de confortabile sunt, dar și la cât de colorate sunt, am păstrat șosetele care mă fac să zâmbesc și îmi vor face ziua mai bună dacă le port.



Aglomerația din casa îți suprasolicita simțurile, ceea ce duce la stres



Există cercetări care susțin că esti anxios atunci când ești înconjurat de dezordine. Intr-un studiu, citat de fastcompany, realizat de UCLA s-a constatat că nivelul cortizolului crește atunci când casa ta este supraîncărcată. Aglomerația îți suprasolicită simțurile, provoacă stres. Într-un alt sudiu de la Universitatea Princeton se susține că "stimulii multipli prezenți în câmpul vizual" - adică aglomerația - limitează capacitatea de a procesa informații și crește riscurile de a te distrage.



Dar, există un dar aici: Nu începe ceva ce nu poți termina



Tot procesul implică timp și energie și uneori ne propunem obiective greu de realizat. Cercetările arată că, atunci cand renunțăm la o sarcină, ajungem sa ne comportam mai rău, chiar ineficient, în sarcinile ulterioare și in plus vom avea parte de o vină nesănătoasă, pentru că nu am reușit ce ne-am propus.



Și acum să trecem la partea practică.



Marie Kondo spune că cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este să se concentreze asupra lucrurilor la care să renunțe, în loc să se concentreze asupra lucrurilor pe care le păstrează. Dacă te concentrezi pe aruncat, cauți defecte și nu poți aprecia lucrurile pe care le ai.



De fapt, ideea e că nu trebuie sa îți golești casa și cu asta ai realizat schimbarea. Nu trebuie să fie un proces de aruncat lucruri, de golit dulapuri, de făcut loc la alte lucruri, contează mai mult organizarea și schimbarea mentalității, decât cantitatea de haine și lucruri aruncată.



Modul corect de gândire este să păstrezi ceea ce îți place, în loc să arunci ceea ce nu-ți place.



Am început cu îmbrăcămintea.



Marie Kondo spune ca hainele sunt ușor de înlocuit și, în general, au o valoare sentimentală mai mică.



Ei bine, nu am renunțat la o pereche de blugi care au 10 ani, au pentru mine o valoare sentimentală. Am renunțat la alte 4 perechi de blugi, nu știu dacă mai bune sau mai proaste, dar le păstram în eventualitatea că voi mai slabi. Am descoperit că nu îmi aduc bucurie, sunt ca o presiune constantă a ceva ce corpul meu a fost înainte de doi copii. 3 Kilograme în plus de vinovăție. :)



Pe pinterest găsești imagini despre cum să împăturești haine, KonMarie method checklist și multe alte idei simpatice despre cum să îți organizezi cărțile, bucătăria și orice altceva iți mai trece prin cap.



Poți extinde metoda și la alte aspecte: cumpărături și loc de munca.



Poti învăța să devii un cumpărător cumpătat și să reduci cheltuielile inutile. Dacă cumperi mai mult decât iți trebuie, întreaba-te înainte să cumperi dacă acel lucru te bucură și astfel vei avea mai puține lucruri de care nu ai nevoie.



Poți găsi care proiect de la locul de muncă îți aduce bucurie. E posibil să nu fie niciunul, dar merită încercat. :)



Verdictul



E discutabil dacă chiar îți va schimba viața. Ai nevoie de timp, energie, dar și credința că organizarea și gasirea lucrurilor care îți aduc bucurie te poate schimba în bine. :)





Nota redactiei: Acest material a fost primit la rubrica "Articolul tau".



Scrie-ne si tu pe adresa redactiei smartwoman[at]hotnews[dot]ro. Noi vom trata cu toata atentia articolul tau si, daca il vei trata la fel, ii vom acorda prima pagina. Datele tale raman strict confidentiale, iar identitatea va fi protejata, trebuie doar sa ne specifici cum vrei sa te semnam. Materialele pot fi trimise si prin intermediul formularului de pe site (din colt sus dreapta), alaturi de fotografii.



Materialele de la rubrica "Articolul tau" reflecta opinia autorului, nu neaparat si pe cea a redactiei.