Copil. Foto: pixabay.com

Fiecare dintre noi a supravieţuit cum a putut acestei educații, însă rănile sunt adânci şi, dacă nu suntem atenţi, le transmintem mai departe copiilor noștri.

A fi cuminte înseamnă a nu fi rău

La ce mă refer când spun răni şi de ce este periculos acest tip de disciplină pentru copii? Ei bine, „ești cuminte?” este o întrebare care te bagă în ceaţă. Am stat de vorbă cu câţiva părinţi şi bunici şi i-am întrebat ce vor să spună atunci când întreabă acest lucru. Răspunsul lor a fost: „Să nu facă rău.” Aşadar, întrebarea mea ulterioară este „Dar copilul dumneavoastră e rău sau a făcut vreun rău?”

Dacă urmărim firul logic al acestui tip de raţionament, ajungem să ne dăm seama că ne focusam mai degrabă pe ce este rău şi ameninţător decât pe ce credem noi că este bun. Dar ce înseamnă să fii bun? Aici ar fi o discuţie lungă despre ce credem fiecare că este bun pentru copilul nostru. Pe scurt, putem spune că fiecare dintre noi vrem să avem un copil respectuos, liniştit, plin de compasiune şi aşa mai departe. Sunt perfect de acord că aceste trasături sunt minunate, dar, ca să fie şi naturale, ele trebuie să fie integrate, adică să fie sincere. În caz contrar, toate aceste trăsături la care tânjim cu toții se întorc împotriva copiilor.

De ce? Pentru că sunt impuse, iar copilul nu învaţă din experienţă aceste abilităţi. Educatia lui fii cuminte încearcă să bage cu forţa pe gâtul copiilor multe astfel de trăsături sociale. Dacă am fost crescuți altfel, să nu ne mirăm că, odată ajunşi adulţi, între ceea ce spunem şi ceea ce facem va exista o mare incongruenţă.

Şi, ca să mă credeţi pe cuvânt, am să vă prezint pe scurt câteva dintre ideile lui Al. Siebert, formulate într-o carte mai putin cunoscută publicului din România, publicată în 2010: The Survivor Personality – Why Some People Are Stronger, Smarter, and More Skillful at Handling Life’s Difficulties… and How You Can Be, Too