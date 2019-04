Adaugat in 10 aprilie 2019

Emilia Clarke. Daenerys Foto: hbo

Actrița Emilia Clarke (Daenerys din Game of Thrones) a dezvăluit că a suferit mai multe anevrisme cerebrale, care au început după primul sezon din Game of Thrones.

Într-un eseu pentru New Yorker, Emilia a explicat că a ajuns să facă o intervenție chirurgicală de urgență în 2011 după ce a fost diagnosticată cu o hemoragie subarahnoidiană - un accident vascular cerebral în urma căruia o treime dintre pacienți riscă decesul.



Când s-a întors la lucru, șase săptămâni mai târziu, se gândea că va muri "în fiecare minut al zilei".



În timpul unei apariții la postul CBS, Emilia a dezvăluit mai multe informații despre experiențele ei și câteva fotografii din timpul spitalizarii.



"Practic, eram în sala de sport, cea mai ciudată durere. Am simțit brusc o presiune enormă și apoi foarte, foarte, foarte repede mi-am dat seama că nu puteam să stau și nu puteam merge și în acel moment am știut că creierul mi-a fost afectat''

Emilia a spus că a suferit un al doilea anevrism doi ani mai târziu, iar acesta i-a amenințat viața: "Cu al doilea anevrism, o parte din creierul meu chiar a murit. Dacă o parte din creierul tău nu primeste sânge pentru un minut, nu va mai funcționa, e ca și cum ai un scurtcircuit."



Emilia a vorbit, de asemenea, despre efectele pe care anevrismele cerebrale le-au avut asupra sănătății sale mintale, dar a adăugat că revenirea la locul de muncă, în cele din urmă, "a salvat-o" de la a se gândi la propria mortalitate, scrie buzzfeed.com.

Imagini: CBS SUNDAY MORNING/ Youtube