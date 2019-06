Adaugat in 3 iunie 2019

Presupunerea că organele de reproducere feminine le fac pe femei să se comporte în mod irațional este nepoliticoasă și sexistă. Ea evocă, de asemenea, aceleași convingeri neștiințifice care au discriminat dintotdeauna femeile.



O sociologă spune că atât bărbații, cât și femeile pot contribui la inegalitatea de gen prin metode aparent inofensive, inclusiv prin ceea ce ar putea părea ca o discuție neînsemnata.



Isteria și tabuurile menstruale



O mare problemă legată de întrebarea despre menstruație are de-a face cu ipotezele care stau la baza acestei întrebări. Aceeași persoană care ar dori să afle dacă există un motiv legitim pentru care colegul de sex masculin este furios, frustrat sau agitat ar putea să atribuie aceleași reacții unei femei asociindu-le cu menstruația.



Toate femeile sunt supuse acestei ipoteze, indiferent dacă au de fapt menstruație sau nu, din orice motiv, inclusiv menopauza. Acest standard dublu se bazează pe ipoteze de inferioritate biologică feminină și consolidează o prejudecată care există din timpurile antice.



De-a lungul istoriei, femeilor din multe culturi li s-a refuzat accesul egal la spațiile publice și la oportunitățile de carieră, pentru un singur motiv: un uter.



Organele reproductive le făceau pe femei "isterice" - un termen englez derivat din cuvântul grecesc "hysterika", adică uter. Deși simptomele isteriei s-au schimbat în contexte culturale diferite, ele au fost în mod constant legate de convingerile medicale dominante ale anatomiei biologice a femeilor.



Grecii antici credeau că femeile erau isterice, deoarece aveau un "roaming uter" care se mișca în corpul lor. În epoca victoriană, britanicii au făcut referire la aceasta ca la o "slăbiciune nervoasă" sau la o "slăbiciune" - nu contează că femeile trebuiau să poarte corsete strânse care le făceau să respire greu. Bărbații care diagnosticau isteria au folosit-o pentru a justifica menținerea femeilor acasă și în afara spațiului public.



De-a lungul timpului și în majoritatea culturilor, etichetarea femeilor ca fiind "isterice" a continuat să sugereze că competența femeilor, sau lipsa acesteia, depinde de organele lor reproductive. Și întrucât bărbații nu au menstruație păreau mai raționali și mai de încredere.



Prejudecățile încă există



Cercetările sugerează că milenarii și membrii Generației Z - americani, născuți între 1995 și 2015 - sunt mai degrabă lipsiți de prejudecăți față de alți oameni, indiferent de orientarea lor sexuală sau de identitatea de gen decât generațiile anterioare. În ciuda acestui fapt, s-a descoperit că sexismul rămâne o problemă descurajantă pentru tineri.



Melissa K. Ochoa a realizat un studiu pe durata a trei ani cu 185 de studenți care frecventează două mari universități din diferite părți ale țării. Majoritatea erau femei, iar două treimi erau de culoare albă. Li s-a cerut participanților, care aveau vârsta între 18-21 ani, să scrie tot ce au perceput, mărturisit, experimentat sau observat ca fiind exemple de sexism timp de șase săptămâni.



Femeile au relatat numeroase experiențe, printre care și faptul că au primit funcții de secretariat în proiectele de grup STEM, deoarece membrii grupului lor de sex masculin nu credeau că sunt inteligente. 12 femei au spus că au fost întrebate dacă sunt la menstruație, de obicei de bărbați.



Exemple concrete



O studentă pe care cercetătoarea o numește "Stephanie" pentru a-i proteja intimitatea a descris ce s-a întâmplat în timpul unui grup de studiu. După ce a devenit frustrata pentru ca nu rezolvau o problemă de matematică, și-a închis calculatorul și a spus furioasa membrilor grupului său de studiu că avea nevoie de o pauză. Matt, singurul bărbat prezent, a întrebat-o dacă era la menstruație.



Un alt exemplu: "Jamal" flirtează cu "Candice", dar Candice nu răspunde farmecului său. Jamal le-a spus celorlalte două femei cu care era că motivul este "probabil pentru că Candice era pe cale să aiba menstruatia".



Aceste incidente se pot întâmpla oriunde. Un exemplu la locul de muncă, în timp ce cercetătoarea lucra în calitate de recruiter IT în urmă cu câțiva ani: șeful a întrebat-o odată dacă se simțea bine. După ce a auzit "Sunt bine, doar obosită", a spus "Ești la menstruație?", în timp ce a dat din cap cu înțelegere, simpatie.



Așteptările sociale



Subtextul pentru acest tip de sexism de zi cu zi a fost clar pentru multe dintre femeile din studiu: Societatea se așteaptă ca femeile să fie vesele doar dacă natura nu intervine.



"Ori de câte ori o femeie are o stare proastă, este întotdeauna pentru că suntem la menstruație", a spus "Ashley" sarcastic, adăugând: "De celelalte ori ar trebui să avem cea mai bună dispoziție, mereu zâmbitoare și fericite".



Nu fiecare persoană care apelează la această prejudecată este bărbat. Două dintre femeile din studiu au remarcat că alte femei le-au pus aceeași întrebare. Ele și-au amintit că au fost deranjate. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat atunci când bărbații au pus această întrebare, totuși, ele s-au opus imediat, spunând că era sexist.



Cuvântul "isterie" ar putea însemna ceva diferit astăzi decât în trecut. Dar ideea că femeile nu sunt la fel de competente și capabile ca bărbații în matematică, inginerie și alte domenii dominate de bărbați persistă. Convingerile sexiste pornesc de la statutul inferior al femeilor privind diferențele biologice între sexe. Această prejudecată împiedică femeile să poată avea o carieră de succes, contribuind la decalajul dintre ceea ce femeile și bărbații câștigă pentru o muncă comparabilă.



Prin urmare, dacă nu credeți de fapt în inferioritatea femeilor și doriți să sugerați că nu credeți că femeile și fetele pot acționa rațional, nu le mai întrebați niciodată în vreun moment: "Sunteți la menstruație?"