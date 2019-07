Stranger Things



Împărțiți în echipe, fiecare cu misterul sau de rezolvat, se intalnesc într-un final intens cu multe emoții.



Prima echipă: El, Mike, Max, Lucas și Will, care realizează că He is back. Monstrul din The Upside Down a intrat de data aceasta în Billy, pe care adolescenții îl urmaresc de-a lungul sezonului. Povestea lor este însă și despre cum devin adolescenți. La un moment dat Mike îl întreabă pe Will: "Credeai că nu vom avea iubite, că vom sta toata viața și ne vom juca in subsol?". Will credea că da.



Nevoia de a sta cu persoana iubită si mai puțin cu prietenii, faptul că există viață și fără băieți sunt surprinse într-un mod comic și înduioșător. Max o introduce pe El in lumea fetelor, comics cu Wonder Woman și, bineînțeles, shopping la Mall. E pusă într-o notă comică curiozitatea oricărui adolescent de a ști ce face persoana iubită când nu e în preajmă, "oare ce spune despre mine, oare ce face?". El are o super putere, așa că află. Realitatea ar putea să nu îți placă: bășini, un râgâit și discuții despre cum femeile sunt o specie diferită. Ai grija ce îți dorești! :)



Echipa adulților, cu o Joyce determinată să rezolve de ce cad magneții de pe frigider și un Hopper mai puțin relaxat decât în primele sezoane (e tatal unei adolescente, printre altele :) ) are propria misiune. Mașinăria rușilor care dă peste cap magnetismul îi face să se certe ca un cuplu casatorit de zeci de ani, deși încă nu sunt oficial într-o relație. Apare si un agent rus, pe care parcă scrie Terminator din prima secundă în care îl vezi și care îl bate constant pe Hopper, căruia i se spune Fat Rambo. Cine o sa câștige Fat Rambo sau Terminator? :)



Jonathan și Nancy sunt într-o alta etapă, interni la un ziar, unde Nancy se lovește des de atitudinea misogina a colegilor. Ei încearcă sa rezolve misterul șobolanilor care o iau razna.



Ultima echipa este cea care restabilește echilibrul, după atâtea drame: Steve, băiatul popular din liceu care ajunge să vândă înghețată în Mall, colega lui, Robin, Dustin, Erica, sora lui Lucas, (face un rol fenomenal de geek, desi îi urăște - "You can't spell America without Erica"). Misiunea lor e să descopere ce plănuiesc să facă rușii răi sub Mall - ul din Hawkins. Șanse de scucces zero, child endangerment, însă aduc sclipirea, the joy and fun și emoțiile pozitive.



Pe scurt: Mai puțină groază, mai mult dramatism în situații de viață reală, mai putin despre super puteri si mai mult despre relații, mai multă acțiune: împușcături, mașini, explozii. Și cam atât, să nu apuc să vă spun finalul. :)