La mulți ani după acest eveniment și după ce s-au destrămat ca familie, cei rămași în viață află de moartea subită a lui Reginald și se reîntâlnesc pentru a elucida misterul morții tatălui lor, dar și pentru a preveni apocalipsa.



De ce să mă uit? Dacă ar exista vreo listă cu exact anume face ca un serial să fie bun și vizionabil, The Umbrella Academy ar bifa destul de multe opțiuni de pe lista respectivă. Avem situații limită la tot pasul? Avem. Familii disfuncționale de care ne atașăm și de care începe să ne pese? Avem. Avem oameni cu super-puteri dar și antagoniști misterioși, plus un mister care, ne-elucidat, ar duce la sfârșitul lumii? Avem. Avem personaje interesante cum ar fi o mamă robot, asasini care vin din viitor sau o maimuță vorbitoare? Avem.



Așa că din punct de vedere al poveștii, serialul este perfect pentru o sesiune de binge de cea mai bună calitate, pentru că reușește să ne investească emoțional, dar care s-ar putea să calce cărări prea bătătorite pentru a fi considerat cu adevărat un original (nu că în ziua de azi se mai pune prea mult preț pe originalitate). Totuși, să vedem ce ascunde această Umbrella Academy. În primul rând, avem tipicul excentric care vrea să creeze o echipă de super-eroi, adoptând șapte bebeluși născuți în urma unui fenomen inexplicabil, bebeluși care, cu excepția unuia, posedă diverse puteri. Dar, pe măsură ce timpul a trecut și personalitățile fiecăruia au început să prindă contur, familia a început să se destrame, majoritatea alegând să părăsească academia. După un salt în timp de 13 ani (o temă de altfel foarte importantă a serialului), ziua prezentă îi regăsește pe toți croindu-și drum înapoi spre academie, pentru a asista la funeraliile tatălui lor. Plus că revine și un membru al familiei considerat pierdut, care îi avertizează că lumea se îndreaptă spre un sfârșit dezastruos în doar 6 zile. Așa că intriga e destul de solidă pentru a te face curios.



Capitolul la care seria strălucește, este prezentarea acestei intrigi. Dorind să arate că este o adaptare a unei serii de benzi desenate, serialul arată extrem de bine, deseori surprinzând acel feeling de comics prin felul în care ne este prezentată acțiunea. Ba mai mult, de la un moment dat am început să am un puternic vibe de Wes Anderson, prin felul în care totul este aranjat (de excepție fiind un colaj care ni arată pe toți membrii casei reacționând la piesa I Think We’re Alone Now), cinematografistul făcând o treabă excelentă cu acest serial. Muzica este un alt aspect integral pentru că este prezentă aproape pretutindeni, cam orice scenă importantă fiind însoțită de câte o piesă care oricând s-ar încadra într-un album Best of All-Time.